СМИ: В Мачулищах поврежден один из самых дорогих военных самолетов мира 13 1.03.2023, 12:26

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Стоимость А-50 равна половине расходов на оборону, запланированных в госбюджете Беларуси на 2023 год.

Российский самолет-разведчик А-50, возможно, выведенный из строя на аэродроме в Мачулищах атакой белорусских партизан, интересен, помимо своих технических возможностей, очень высокой стоимостью. Это один из самых дорогих образцов российской техники, цена которого, по некоторым данным, может доходить до полумиллиарда долларов. Это почти половина расходов на национальную оборону, запланированных в государственном бюджете Беларуси на 2023 год (причем эта статья расходов по сравнению с прошлым годом выросла больше, чем наполовину).

В связи с этим журналисты zerkalo.io решили посмотреть, какое оружие в мире самое дорогое.

Сколько стоит А-50, находившийся в Мачулищах

В сообщениях об А-50, которые появились после возможной атаки на этот самолет, обычно фигурируют оценки его стоимости между 300 и 350 миллионами долларов.

Но есть и более высокие оценки. Журналист издания Forbes Украина Владимир Даценко обратил внимание на то, что в 2020 году Индия покупала у России два дополнительных российских самолета А-50ЭИ (экспортный вариант А-50), и общая сумма контракта тогда составила около 1 миллиарда долларов. Таким образом, цена одного экспортного самолета для заказчика составила порядка 500 миллионов долларов.

Фото: Michael Sender. jetphotos.net, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Отметим также, что в Мачулищах находилась самая современная версия российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) — А-50У, в которой установлен новейший радиотехнический комплекс с улучшенными характеристиками обнаружения низколетящих и малозаметных целей. По оценке Forbes Украина, он может быть даже дороже, чем вариант для экспортных поставок. Если учесть, что расходы на национальную оборону в бюджете Беларуси на 2023 год запланированы в объеме 2,8 миллиарда рублей (около 1,1 миллиарда долларов по текущему курсу), выходит, что один российский самолет обошелся бы нашей стране примерно в 40% ее оборонного бюджета.

К слову, Россия с 2014 года разрабатывает новую версию самолета ДРЛО — А-100. Но эта работа застопорилась из-за санкций, введенных западными государствами на поставки в Россию электронных компонентов, в том числе микросхем.

Самые дорогие военные самолеты в мире

А-50 — это очень дорогой самолет. Его американский аналог (а точнее, прообраз) самолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry AWACS стоит «всего» около 270 миллионов долларов за штуку. Он дешевле в том числе и из-за крупносерийного производства. Если в СССР было построено около 25 А-50, то E-3 Sentry разошелся партией более 60 самолетов. Из них 31 находится на вооружении у США, семь у Великобритании, четыре у Франции, пять у Саудовской Аравии, еще 17 находятся в собственности НАТО как организации.

Тем не менее есть в мире и более дорогие военные самолеты.

Дороже всех — американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-2 Spirit. Стоимость одного «Спирита» — 2,13 миллиарда долларов, то есть почти два годовых военных бюджета Беларуси. Этот огромный самолет с максимальным взлетным весом более 150 тонн выполнен с использованием технологии «стелс», из-за чего для военных радаров он «выглядит» как цель размером со шмеля.

Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Justin D. Pyle — af.mil, commons.wikimedia.org

Вторыми по стоимости самолетами военного назначения в мире станут те самые российские А-50ЭИ, закупленные Индией. Характеристики российских самолетов не устраивают индийскую армию, а потому их оснащение будет дополнено израильскими радарами EL/W-2090 PHALCON. Цена двух радаров для двух машин составляет еще 1 миллиард долларов. Таким образом Индия на покупку двух российских А-50ЭИ и двух израильских радаров для них потратит два миллиарда долларов. А значит, один такой самолет будет стоить примерно миллиард — то есть обойдется почти в годовой оборонный бюджет Беларуси.

На третьем месте располагаются два американских самолета Boeing VC-25, предназначенных для президента США. На то, чтобы считать их военной техникой, есть несколько причин. Они входят в состав Военно-воздушных сил США и, если на них находится американский лидер, используют в воздухе позывной Air Force One (буквальный перевод — «ВВС № 1», русскоязычный аналог этой фразы — «борт № 1»). С одной стороны, этот самолет представляет собой Белый дом (резиденцию президента США) в миниатюре — здесь есть рабочий Овальный кабинет, конференц-зал, места для прессы и других пассажиров, отсеки для медиков и секретной службы. С другой стороны, как и другие военные самолеты, он оборудован системой дозаправки в воздухе и системой защиты от ракетного оружия.

Фото: East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State, commons.wikimedia.org

Цена одного такого самолета — около 390 миллионов долларов, то есть он дешевле самых дорогих версий российского А-50. Но это только пока: Boeing работает над двумя новыми президентскими самолетами, создание которых может обойтись американским налогоплательщикам в 3,9 миллиарда долларов.

В число самых дорогих военных самолетов входит также американский малозаметный многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor (350 миллионов долларов за штуку — то есть всего военного бюджета Беларуси хватило бы на покупку трех таких самолетов). Американский тяжелый военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III обходится примерно в 197 миллионов своей армии при закупке крупных партий и более чем в 300 миллионов иностранным заказчикам при закупке единичных машин. Boeing P-8 Poseidon, предназначенный для борьбы с подводными лодками и разведки, стоит около 156 миллионов долларов.

Фото: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Shane A. Cuomo — af.mil, commons.wikimedia.org

За ним следуют европейский истребитель Eurofighter Typhoon (124 миллиона долларов), еще один американский истребитель-стелс Lockheed Martin F-35 Lighting II (122 миллиона долларов), французский истребитель Dassault Rafale (115 миллионов долларов) и первый китайский стелс-истребитель Chengdu J-20 (110 миллионов долларов).

Самые дорогие военные корабли в мире

Если вам кажется, что военные самолеты — это очень дорого, то только потому, что вы еще не взглянули на суммы, в которые госбюджетам обходится покупка новинок для военно-морских сил.

Самым дорогим военным кораблем в истории является американский атомный авианосец USS Gerald R. Ford. Это «первенец» из одноименной серии кораблей, которая будет включать десять однотипных авианосцев. Стоимость «Джеральда Форда», вступившего в строй в 2017 году, составила 13,3 миллиарда долларов. Этот носитель двух ядерных реакторов мощностью в 700 МВт каждый обладает полным водоизмещением (то есть максимальным весом) 101,5 тысяч тонн и длиной в 337 метров (длиннее, чем три стандартных футбольных поля). Для сравнения, мощность каждого из двух энергоблоков БелАЭС составляет 1200 МВт. Экипаж «Форда» включает до 4,5 тысячи человек, на его борту могут расположиться до 75 самолетов.

Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Novalee Manzella — US Navy, navy.mil, commons.wikimedia.org

Будущие собратья «Джеральда Р. Форда» по серии ненамного дешевле. В июне 2024 года американский флот планирует получить «Джона Ф. Кеннеди» стоимостью в 12,7 миллиарда долларов, в марте 2028-го — «Энтерпрайз» (12,8 миллиарда), а в феврале 2032-го — «Дорис Миллер» (12,9 миллиарда долларов). Новые корабли должны будут заменить авианосцы предыдущего поколения типа «Нимиц». Таким образом стоимость одного американского авианосца нового поколения сравнима с военным бюджетом Беларуси за 11 лет.

Вторым по стоимости кораблем военного назначения в мире можно считать британский авианосец HMS Queen Elizabeth, создание которого обошлось казне Соединенного Королевства в 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (на момент создания — 10,6 миллиарда долларов). На третьем месте расположился новейший американский стелс-эсминец Zumvalt (7 миллиардов долларов), на четвертом — американские атомные авианосцы предыдущего типа «Нимиц» (постройка последнего из них, USS George H. W. Bush, обошлась в 6,2 миллиарда долларов). Пятым замыкает наш список французский атомный авианосец «Шарль де Голль» (3,2 миллиарда долларов — почти три годовых бюджета Беларуси на национальную оборону).

Фото: National Museum of the U.S. Navy, commons.wikimedia.org

Самое дорогое наземное оружие

На первый взгляд оружие, используемое на земле, должно быть гораздо дешевле воздушных и морских образцов. Стоимость даже самых дорогих танков в сотни раз уступает стоимости авианосцев или стратегических бомбардировщиков. Например, французский AMX-56 Leclerc оценивается в 9,3 миллиона, южнокорейский К2 «Черная пантера» — в 8,5 миллиона, индийский Arjun — в 7,8 миллиона, итальянский С1 Ariete — в 7,5 миллиона, а британский Challenger II — в 7,2 миллиона долларов.

Фото: Simta, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Но и на земле можно найти очень дорогое вооружение. Правда, создано оно как раз для того, чтобы противостоять воздушным целям. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах (ЗРК). Особенностью такого оружия является их работа в составе групп, включающих в себя пусковые установки, модули управления огнем и радиолокационные комплексы. Поэтому их стоимость принято оценивать в составе такой группы — батареи — включающей все машины, необходимые для полноценного ведения боя. Стоимость батареи новейшего российского ЗРК С-400 «Прометей» в 2020 году оценивалась в 700−800 миллионов долларов, батарея американского ЗРК Patriot Pac-2 стоит около 1 миллиарда долларов, а батарея американского противоракетного комплекса THAAD — около 3 миллиардов долларов.

Фото: Navy Lt. Amy Forsythe, commons.wikimedia.org

Очень дорого обходится и ядерное оружие со средствами его доставки к противнику. Принятый в сентябре 2020 года пятилетний план Пентагона по развитию ядерного оружия в США предусматривает выделение не менее 167 миллиардов долларов, которые пойдут на разработку, закупку ядерного оружия и его поддержание в боеспособном состоянии. 13,3 миллиарда долларов из этой суммы планируется потратить на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты.

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