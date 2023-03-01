Военный аналитик озвучил сценарий освобождения Бердянска и Геническа 2 1.03.2023, 13:19

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Оккупанты могут оказаться в ловушке.

Если Россия отведет войска на Херсонщине, то это будет означать конец для их южной группировки. Блогер, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что тогда ВСУ смогут наносить удары по Крымскому мосту.

В интервью «Главреду» эксперт отметил, что украинские войска также получат возможность огневого воздействия уже непосредственно на левобережной части Херсонщины, временно оккупированной части Запорожской области и, таким образом, с двух сторон, с севера и запада, будет осуществляться влияние на эту группировку.

«Но это – ловушка для них. Фактически эта группировка будет в ситуации оперативного окружения», - пояснил эксперт.

Коваленко также подчеркнул, что ВСУ «достанут» до Крымского моста из Геническа и Бердянска.

«И это – лучшая локация для того, чтобы наносить удары по мосту. Левобережная Херсонщина тоже позволяет это делать, но пока этот боеприпас оттуда будет лететь к Крымскому мосту, с ним многое может случиться. Поэтому выгоднее всего именно Бердянск и Геническ. А также именно оттуда есть возможность отправки морских элементов влияния на Крымский мост – катеров с боевыми частями и тому подобное», - подытожил эксперт.

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