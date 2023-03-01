Bloomberg: РФ поднимает технику времен Второй мировой войны с затонувших кораблей США 1.03.2023, 13:35

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иллюстрационное фото

Уже на протяжении десяти лет.

Российский военно-морской флот на протяжении почти десяти лет поднимает со дна океанов технику времен Второй мировой войны. Это происходит без разрешения властей США, сообщает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.

По данным журналистов, из воды подняли от шести до десяти танков, находившихся на американских грузовых судах SS Thomas Donaldson и SS Ballot, в том числе танки Sherman, M3 Lee и целый поезд. Военный аналитик Саттон отметил, что в последних «спасательных работах», проводившихся в октябре 2022 года, участвовало крановое судно «КИЛ-143».

Флот РФ забирал технику с американских кораблей, которые после начала Второй мировой войны курсировали между СССР, Великобританией и США и доставляли необходимые грузы по ленд-лизу. Корабли были гражданскими, но представители Морского треста морской археологии (MAST) требовали относиться к ним как к военным могилам.

«Это общие военные захоронения. Люди погибли в общем стремлении победить фашизм. Значит, вы должны оставить их в покое», — отметил старший археолог MAST Джайлз Ричардсон.

Как сообщил представитель Командования военно-морской истории и наследия США Ян Макконахи, российский военно-морской флот поднимает технику без согласия властей США, которым принадлежат затонувшие суда. Таким образом Россия нарушает международные законы об обязательном получении разрешения на разборку кораблей.

В октябре 2004 года в США был принят закон, защищающий затонувшие государственные корабли США и суда других стран, которые находятся в водах страны. По словам Макконахи, примерно тогда же власти РФ сказали, что «все затонувшие военные корабли и правительственные самолеты остаются собственностью государства, под флагом которого они были».

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