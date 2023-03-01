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Польские пограничники нашли контрабанду в поезде из Бреста на десятки тысяч долларов

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  • 1.03.2023, 14:18
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Польские пограничники нашли контрабанду в поезде из Бреста на десятки тысяч долларов
иллюстрационное фото

Машинист грузового состава заявил о непричастности к грузу.

В Тересполе нашли партию контрабандных сигарет, прибывших в поезде из Бреста. Стоимость контрабандного груза – 150 тысяч злотых (более 34 тысяч долларов).

Такую находку сделали сотрудники Надбужанского пограничного отряда и сотрудники польской таможни в ходе досмотра грузового состава, прибывшего на станцию «Тересполь» из Беларуси. Как сообщает портал Pogranec.by, в вагонах поезда были найдены 10 080 контрабандных пачек сигарет белорусского производства на крупную сумму. Машинист грузового состава и его помощник заявили о непричастности к контрабандному грузу.

По данному факту разбирательство проводит таможенно-налоговая служба в Бяла-Подляске.

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