Пожар на нефтебазе в Туапсе уничтожил запасы топлива для русской армии 3 1.03.2023, 14:34

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БПЛА мог видеть А-50, но с ним в Мачулищах приключилась неприятность.

Пожар, который вчера произошел на нефтебазе в Туапсе уничтожил запасы топлива для русской армии.

Об этом пишет украинский военный эксперт Андрей Жалко-Титаренко.

На самом деле пожар произошел не на «еще одной нефтебазе в РФ, каких сотни. Нефтебаза «Роснефти» в Туапсе - это основная перевалочная нефтебаза для поставок светлых российских нефтепродуктов (дизель, бензин, авиационное топливо) на экспорт. Нефтебаза входит в единый комплекс из Туапсинского НПЗ, и экспортного нефтеналивного порта. Туапсинский НПЗ в год перерабатывает 12 миллионов тон нефти, это много. Это седьмой по мощности завод в РФ.

Пожар на нефтебазе, скорее всего, частично уничтожил тыловые запасы топлива для русской армии как в Крыму, так и в Донбассе и дальше, (привет планам русского наступления), приостановит экспорт дизеля и бензина из РФ (отдельный привет бюджету РФ), и приведет к остановке НПЗ. Степень погрома пока не понятна, так что спрогнозировать длительность приостановки трудно. Но, я думаю, речь идет о неделях.

По некоторым данным это - работа БПЛА. Нижняя граница радиолокационного поля в РФ высоко, русское ПВО БПЛА не видит. БПЛА мог видеть А-50, но с ним в Мачулищах недавно приключилась неприятность.

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