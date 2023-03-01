В Беларуси перебросили три огромных эшелона с военной техникой РФ 8 1.03.2023, 14:52

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В составе одного из них насчитали 50 вагонов.

27 февраля эшелон №962 с военной техникой РФ отправился со станции Полонка (Барановичский район) на станцию Гуково (Ростовская область России).

Расчетная дата прибытия на конечную станцию — 3 марта. В Гуково произойдет смена локомотивов и локомотивных бригад, после чего состав отправится на станцию Красная Могила (Донецкая область) и далее в сторону Дебальцево и Углегорска, сообщает belzhd_live.

В составе эшелона 50 вагонов: 10 пассажирских вагонов (с личным составом ВС РФ около 500 человек), 3 крытых вагона (со снаряжением), 37 вагонов-платформ (с погруженной колесной и гусеничной воинской техникой).

Кроме этого эшелона, 27 февраля из Беларуси отправились еще два эшелона с российской техникой и воинским контингентом — со станций Лесная и Осиповичи. У обоих ВЭШ станции назначения находятся на Северо-Кавказской железной дороге.

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