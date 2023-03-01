BMW начал сборку водородного iX5 11 1.03.2023, 16:15

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Опубликованы характеристики необычного кроссовера.

Концерн BMW начал производство пилотной партии водородного кроссовера iX5 Hydrogen из 100 автомобилей. Сборку водородников наладили на отдельной фабрике в Мюнхене. Пилотная партия предназначена тестовой эксплуатации в разных городах мира, пишет autocentre.ua.

BMW iX5 Hydrogen — это дорестайлинговый серийный кроссовер X5, на который установили водородную силовую установку. Она состоит из электрохимического генератора, топливных элементов, электродвигателя и двух баллонов для хранения водорода.

Генератор мощностью 170 л.с. находится под капотом. Он вырабатывает электричество в результате химической реакции водорода и кислорода, получаемого из воздуха. Запасы водорода хранятся в двух композитных баллонах, установленных в центральном тоннеле и за задними сиденьями. Масса водорода — 6 кг. Давление в баллонах — 700 бар.

Под полом багажного отделения расположился литий-ионный аккумулятор. Его емкость не указана, а максимальная мощность составляет 170 кВт (231 л.с.). Топливные элементы для тяговой батареи поставляет Toyota, с которой BMW сотрудничает в области топливных элементов с 2013 году. В единый алюминиевый корпус баварцы упаковывают их самостоятельно.

Пиковая отдача установленного на задней оси тягового электродвигателя составляет 401 л.с. Но развивать ее он может только кратковременно и при достаточном уровне заряда батареи. Когда батарея разрядится, электродвигатель сравняется по мощности с электрохимическим генератором, то есть будет выдавать 170 л.с.

Снаряженная масса водородного кроссовера — около 2,5 тонн. С полностью заряженной батареей он может разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 6 секунд. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Заявленная дальность хода — 504 км в измерительном цикле WLTP.

Стоимость BMW iX5 Hydrogen и сроки появления в свободной продаже по-прежнему не называют. По некоторым данным, ценник водородного кроссовера превысит 100 тысяч евро.

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