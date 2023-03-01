Всех подростков, задержанных в Гомеле, передали родителям 1 1.03.2023, 18:49

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28 февраля в Гомеле милиция задержала 200 человек.

Всех несовершеннолетних, задержанных вчера в Гомеле во время встречи сторонников «ЧВК Редан», передали родителям, сообщает БелТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

Во время опросов большинство подростков сказало, что они пришли на встречу просто из интереса: кто-то хотел посмотреть, что будет, а некоторые собирались снять видео для соцсетей.

28 февраля в Гомеле милиция задержала 200 человек, которые пришли на анонсированную в соцсетях встречу сторонников субкультуры «ЧВК Редан». 183 человека оказались несовершеннолетними.

По итогам вчерашних событий Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

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