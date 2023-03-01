Российских военных из Беларуси перекидывают на оккупированную Луганщину 1.03.2023, 19:22

Со станции Полонка Брестской области отправился военный эшелон.

Российские военные, прошедшие обучение в Беларуси, перебрасываются на временно оккупированные территории Украины, а именно на Луганщину. Об этом сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси.

Известно, что 27 февраля со станции Полонка Брестской области отправился военный эшелон, его окончательная остановка – станция Красная Могила на оккупированной Луганщине.

Поезд должен прибыть на станцию Гуково в Ростовской области РФ 3 марта, там должна произойти замена локомотива на локомотив так называемой «ДНР». Согласно расписанию, от станции Красная Могила поезд двинется в сторону оккупированных Дебальцево и Углегорска.

Сообщается, что в составе эшелона 50 вагонов: 10 пассажирских (около 500 человек), 3 закрытых вагона со снаряжением; 37 вагонов-платформ с груженой техникой.

Также известно, что 27 февраля с территории Беларуси отправили еще 2 эшелона с российскими войсками в сторону оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Один из поездов двинулся со станции Лесная, еще один – из Осиповичей.

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