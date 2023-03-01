«Литовские железные дороги» намерены отказаться от грузов из Беларуси 3 1.03.2023, 20:21

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Но при одном условии.

Генеральный директор компании Lietuvos Geležinkeliai («Литовские железные дороги») Эгидиюс Лазаускас заявил, что предприятие намерено полностью отказаться от перевозки грузов из Беларуси и России по территории Литвы, но только в том случае, если не смогут выявлять санкционные товары, пишет BNS.

«Мы не хотим работать с рискованными клиентами и не хотим получать деньги любой ценой», — сказал Эгидиюс Лазаускас. По его словам, одним из главных приоритетов «Железных дорог Литвы» является максимальное отстранение от российского и белорусского рынков.

Глава компании уточнил, что предпосылкой для полного отказа от грузов из Беларуси и России может стать невозможность действенного контроля за перевозкой товаров, включенных в санкционные списки.

«Но на данный момент у нас достаточно средств, компетенций и инструментов для того, чтобы никто не пытался перевозить эти грузы», — добавил он.

По словам генерального директора грузового оператора «Литовских железных дорог» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) — LTG Cargo Эгле Шиме, только с начала этого года компания отказалась от 9% заявок с белорусской стороны по подозрению в попытке обхода санкций.

Накануне в LTG Cargo заявили об ужесточении контроля за перевозками грузов, следующих из Беларуси или в Калининградскую область, чтобы предотвратить обход санкций.

13 января литовские службы начали расследование факта контрабанды удобрений «Гродно Азота», попавшего под санкции ЕС. В нескольких компаниях, предположительно причастных к «теневым» схемам, прошли обыски, были задержаны двое подозреваемых и груз карбамида более чем на 2 млн евро.

По версии литовского расследовательского центра Siena, составы с карбамидом, произведенным на «Гродно Азоте», по-прежнему возят по железной дороге в Клайпеду — в терминал сыпучих продуктов, часть акций которого принадлежит «Беларуськалию».

Оба предприятия попали под санкции ЕС, но не их продукция. А в Клайпеду привозят карбамид якобы другой компании, несмотря на то что единственный его производитель в Беларуси — «Гродно Азот», утверждают расследователи.

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