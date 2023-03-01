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«Литовские железные дороги» намерены отказаться от грузов из Беларуси

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  • 1.03.2023, 20:21
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«Литовские железные дороги» намерены отказаться от грузов из Беларуси

Но при одном условии.

Генеральный директор компании Lietuvos Geležinkeliai («Литовские железные дороги») Эгидиюс Лазаускас заявил, что предприятие намерено полностью отказаться от перевозки грузов из Беларуси и России по территории Литвы, но только в том случае, если не смогут выявлять санкционные товары, пишет BNS.

«Мы не хотим работать с рискованными клиентами и не хотим получать деньги любой ценой», — сказал Эгидиюс Лазаускас. По его словам, одним из главных приоритетов «Железных дорог Литвы» является максимальное отстранение от российского и белорусского рынков.

Глава компании уточнил, что предпосылкой для полного отказа от грузов из Беларуси и России может стать невозможность действенного контроля за перевозкой товаров, включенных в санкционные списки.

«Но на данный момент у нас достаточно средств, компетенций и инструментов для того, чтобы никто не пытался перевозить эти грузы», — добавил он.

По словам генерального директора грузового оператора «Литовских железных дорог» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) — LTG Cargo Эгле Шиме, только с начала этого года компания отказалась от 9% заявок с белорусской стороны по подозрению в попытке обхода санкций.

Накануне в LTG Cargo заявили об ужесточении контроля за перевозками грузов, следующих из Беларуси или в Калининградскую область, чтобы предотвратить обход санкций.

13 января литовские службы начали расследование факта контрабанды удобрений «Гродно Азота», попавшего под санкции ЕС. В нескольких компаниях, предположительно причастных к «теневым» схемам, прошли обыски, были задержаны двое подозреваемых и груз карбамида более чем на 2 млн евро.

По версии литовского расследовательского центра Siena, составы с карбамидом, произведенным на «Гродно Азоте», по-прежнему возят по железной дороге в Клайпеду — в терминал сыпучих продуктов, часть акций которого принадлежит «Беларуськалию».

Оба предприятия попали под санкции ЕС, но не их продукция. А в Клайпеду привозят карбамид якобы другой компании, несмотря на то что единственный его производитель в Беларуси — «Гродно Азот», утверждают расследователи.

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