В США мужчина сходил в Диснейленд 3000 раз подряд 1 1.03.2023, 21:06

Хотел немного отвлечься.

Рекорд установил 50-летний американец Джефф Рейц. Он бывал в парке развлечений в Калифорнии ежедневно на протяжении 8 лет 3 месяцев и 13 дней. Все началось с того, что мужчина стал безработным, пишет «Онлайнер».

Джеффа сильно угнетали бесполезные попытки устроиться на работу. И вместе с близкими они решили, что именно детские радости и немного адреналина помогут отвлечься. Это действительно сработало: мужчина не захотел пропускать ни дня. Через два месяца он сам начал участвовать в развлекательной программе: провел 24-часовое мероприятие. Судя по всему, масштабность привлекает его во всем.

О своих впечатлениях постоянный посетитель парка начал рассказывать в соцсетях. И довольно быстро стал еще одним символом Диснейленда. Наравне с Микки-Маусом и Дональдом Даком он раздавал автографы и фотографировался с гостями. А в конце концов был признан почетным гражданином парка. В его честь даже устроили праздничный ужин и подарили именной рюкзак.

Разлучить Джеффа с любимым местом смог только коронавирус. В 2020-м парк закрыли на год. Но уже к этому моменту мужчина успел установить мировой рекорд: он посещал парк 2995 дней подряд. Когда у него появилась работа, приходилось специально подстраивать график под часы работы парка. Удивительно, но во всем парке Джефф признает только один аттракцион под названием «Дикая поездка мистера Тода». Остальные его не интересуют.

Кстати, это достижение он мог зафиксировать и гораздо раньше: в этой номинации у него нет ни одного конкурента. Сейчас регистрацией рекорда занимается Книга рекордов Гиннесса.

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