На аэродроме Мелитополя взорвали базу россиян
- 1.03.2023, 21:54
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Что известно.
На базе российских захватчиков, размещенной на аэродроме в Мелитополе, произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале в среду, 1 марта.
По его словам, около 13:00 там раздались взрывы, а через полчаса в районе места инцидента стал виден черный дым.
Федоров также напомнил, что за год полномасштабного вторжения России в Украину взрывы на российской базе в Мелитополе происходили более десяти раз.
«Ждем, когда начнут вывозить ликвидированных», - написал городской голова.