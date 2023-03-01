На аэродроме Мелитополя взорвали базу россиян 1.03.2023, 21:54

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иллюстрационное фото

Что известно.

На базе российских захватчиков, размещенной на аэродроме в Мелитополе, произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале в среду, 1 марта.

По его словам, около 13:00 там раздались взрывы, а через полчаса в районе места инцидента стал виден черный дым.

Федоров также напомнил, что за год полномасштабного вторжения России в Украину взрывы на российской базе в Мелитополе происходили более десяти раз.

«Ждем, когда начнут вывозить ликвидированных», - написал городской голова.

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