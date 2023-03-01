Едет, но не летит: лукашисты показали самолет, который атаковали дронами 3 1.03.2023, 22:27

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Пропаганда показала борт только снизу и сбоку.

Министерство обороны Беларуси обнародовало видео с российским разведывательным самолетом А-50, по которому ударили партизаны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

На видео, которое обнародовало Минобороны Беларуси, можно заметить, как самолет ездит по взлетной полосе, но не взлетает.

Ролик был намеренно снят в сумерках, где не видны отдельные детали самолета. Пропаганда показала борт только снизу и сбоку.

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