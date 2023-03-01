Байден продлил чрезвычайное положение в США 1.03.2023, 22:38

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Джо Байден

На год.

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа об объявлении чрезвычайного положения из-за чрезвычайной угрозы национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов действий РФ в Украине. Послание Конгрессу США о продлении чрезвычайного положения опубликовано на сайте Белого дома.

«Я прислал в Федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление о том, что чрезвычайное положение, объявленное Указом 13660 от 6 марта 2014 года, который был расширен Указами 13661, 13662 и 14065, и в рамках которого были приняты дополнительные меры Указами 1 13849, продолжает действовать после 6 марта 2023 года», - отметил президент США.

Байден добавил, что действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов. А также действия и политика правительства Российской Федерации, включая захват Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

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