Тихановская: Европейские устремления белорусов должны быть поддержаны 1 1.03.2023, 23:44

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Светлана Тихановская

Она призвала Европу принять в отношении Беларуси двойную стратегию.

Светлана Тихановская призвала поддержать европейские устремления белорусов и принять двойную стратегию в отношении Беларуси. Это прозвучало во время панельной дискуссии Центра европейских политических исследований в Брюсселе.

«Европейские устремления белорусов должны быть поддержаны. Белорусы должны видеть, что в Европе их ждут и даже приветствуют. Белорусы должны видеть, что Европа отличает режим от народа, а белорусов от россиян.

Европа должна принять двухстороннюю стратегию в отношении Беларуси: с одной стороны, держать двери открытыми для белорусов: поддерживать гражданское общество, выдавать визы и принимать беженцев. А с другой стороны, изолировать всех, кто стоит на стороне режима и поддерживает войну», — предложила Тихановская.

По ее мнению, санкции могут лишить Беларусь ресурсов, ослабить Россию и помочь в освобождении политзаключенных.

«Мы не должны позволять диктаторам, которые втянули нас в темное прошлое, шантажировать или пугать нас будущим.

Европейские обязательства по поддержке перехода Беларуси к демократии были бы эффективным ответом. Это придаст людям уверенности.

Режим Лукашенко гораздо более уязвим, чем может показаться. Он похож на стул с тремя ножками. Он опирается на репрессии, деньги и поддержку Кремля. Выбейте одну из них — и он рухнет.

Я знаю, что санкции — это не серебряная пуля. Но санкции могут помочь сломать ноги режиму: лишить его ресурсов и ослабить Россию.

Санкции могут помочь освободить из тюрем наших политических заключенных, но для этого нужен работоспособный механизм и принудительное исполнение», — подчеркнула Тихановская.

«Через 40 лет я могу представить себе сильную, объединенную и процветающую Европу, источник стабильности и мира на нашей планете.

Это та Европа, о которой мы мечтаем. И Беларусь должна быть частью этой Европы, чтобы мы могли выжить. Интеллектуальный капитал и яркий творческий потенциал белорусского народа, а также его моральная сила станут важным вкладом в строительство нашего общего европейского дома», — заявила Тихановская.

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