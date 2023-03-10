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ВСУ сбили российский вертолет, заманив его в ловушку

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  • 10.03.2023, 8:43
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ВСУ сбили российский вертолет, заманив его в ловушку

При падении с 30 метров машина взорвалась и загорелась.

Одно из подразделений ВСУ заманило россиян в ловушку, после чего сбило их вертолет ракетой. При падении с 30 метров машина взорвалась и загорелась. В результате почти все россияне, находившиеся на борту вертолета, погибли. Из 11 россиян выжить смогли всего двое - их с тяжелыми ожогами позже обменяли на пленных украинцев.

Об этом рассказал один из крупнейших военных телеграм-каналов РФ Fighterbomber, в распоряжении которого попала информация о западне, в которую попали россияне, передает dialog.ua.

Произошедшее случилось в начале российского вторжения в Украину, когда поисково-спасательный отряд россиян на вертолете летел забирать сбитого летчика по сигналам аварийного маяка.

Однако выяснилось, что ВСУ заманили россиян в ловушку ложным сигналом аварийного маяка, после чего сбили их вертолет ракетой.

«Наш экипаж ПСО летел забирать сбитого летчика по сигналам аварийного маяка и внезапно вылетел на колонну противника. Отработали НАРами и увидели пуски ракет по нашему борту. Две ракеты прошли мимо, третья ракета попала в вертолет. Горящий вертолет, цепляя деревья, рухнул с тридцатиметровой высоты на землю. Все вокруг горело, и я горел», - рассказал российский пилот.

По словам оккупанта, после взрыва тела погибших россиян раскидало по округе, выжить в результате смогли лишь двое. Уже в плену россияне узнали, как именно украинские военные заманили оккупантов в ловушку.

«У меня ожоги 3-й и 4-й степени 50 % тела, переломы и прочее, спасатель немногим лучше. Такими и попали в плен. Там мы узнали, что украинцы вытащили нас на свою засаду, никакого летчика там не было», - заявил он.

Оккупант признается, что почти год пролежал в госпиталях из-за сильных ожогов и ранений, поскольку в российских больницах такие повреждения лечат очень плохо.

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