Орбан неожиданно заявил о пересмотре отношений с Россией 10.03.2023, 9:12

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фото: getty images

Венгрии нужно «хорошо подумать».

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его стране нужно задуматься о том, какими будут отношения с Россией в будущем. Он не исключил, что их придется пересмотреть. Об этом сообщает Bloomberg.

Орбан не исключает, что Венгрии придется приспосабливаться к тому, что ее отношения с РФ могут не восстановиться.

«Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко не реально ... Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна серьезно подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет», - сказал Орбан.

Стоит отметить, что такое заявление прозвучало перед поездкой Орбана в Киев. Однако пока невозможно спрогнозировать то, станет ли это шагом к политическому повороту.

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