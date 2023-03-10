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Российский генерал Мурадов решил штурмовать Угледар без артиллерии и снарядов

  • 10.03.2023, 11:09
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Российский генерал Мурадов решил штурмовать Угледар без артиллерии и снарядов
Рустам Мурадов

В предыдущих штурмах была практически уничтожена 155-я бригада морпехов РФ.

В среду, 8 марта, в сети появились кадры, на которых оккупанты из 136-й мотострелковой бригады обращаются к высшему командованию РФ с просьбой предоставить дополнительные артиллерийские снаряды: только после этого они готовы пойти на штурм Угледара вместо практически уничтоженной 155-й бригады морпехов ТОФ.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) подчеркнули, что в ходе трехнедельной наступательной операции на Угледар оккупанты из 155-й бригады понесли просто катастрофические потери на поле боя.

С начала войны в Украине эту бригаду уже 7 раз доукомплектовывали. В конце февраля в МО РФ приняли решение бросить на Угледар оккупантов из 136-й мотострелковой бригады, а те стали жаловаться на нехватку артиллерийских снарядов.

Аналитики сильно сомневаются, что 136-й бригаде удастся сделать то, что не удалось 155-й бригаде: захватить Угледар. Вероятная деградация других подразделений в этом районе, значительные потери техники и сообщения о сохраняющихся артиллерийских ограничениях, вероятно, помешают российским силам добиться значительных тактических успехов, если они решат возобновить наступление в этом районе.

РосСМИ писали о том, что якобы Шойгу отдал приказ Мурадову любой ценой взять Угледар. Эта военная операция может дорого стоить оккупантам, и при этом оперативной выгоды от взятия города не будет.

Аналитики из ISW сомневаются, что 136-я бригада сможет добиться чего-то большего, чем 155-я. До сих пор неясно, решил ли Шойгу предоставить Мурадову необходимые ресурсы для возобновления наступления.

Но Мурадов может решить, что ему необходимо возобновить наступательные операции независимо от того, чтобы продемонстрировать свою компетентность в качестве командующего ЮВО.

По оценке ISW, российским силам потребуется продвинуться на 24 км от нынешней линии фронта в районе Угледара, чтобы это наступление могло поддержать операции в других частях Донецкой области.

Возобновление дорогостоящих наступлений вокруг Угледара было бы нерациональным использованием и без того ослабленных сил для все более бессмысленных оперативных действий, но тем не менее личные мотивы Мурадова могут заставить российские силы в этом районе возобновить эти операции.

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