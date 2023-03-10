Спасение защитников «Азовстали»: обнародованы детали секретных переговоров 10.03.2023, 11:27

Депутат Верховной рады Украины связался с бывшим агентом СБУ.

Украинская и российская стороны провели ряд секретных переговоров, чтобы уволить военных и гражданских, которые осаждали на заводе «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года.

Об этом сообщает CNN.

Так, издание отмечает, что одним из посредников переговоров стал депутат Верховной рады Александр Ковалев. По его словам, до этого Украина провела 11 неудачных попыток спасти «азовцев», и никто не верил, что на территорию «Азовстали» вообще можно попасть.

Чтобы изменить ситуацию, Ковалев связался с бывшим агентом СБУ Валентином Крыжановским, который перешел на сторону России в 2014 году. Тот, в свою очередь, помог организовать переговорный процесс с Кремлем.

Инициативу Ковалева также поддержал руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Чтобы облегчить прохождение через блокпосты и связаться с командирами «Азова», Буданов предоставил Ковалеву секретные пароли и зашифрованные устройства связи.

Первый этап переговоров прошел в Мариуполе 27 апреля. Тогда Ковалев с Крыжановским встретились с генерал-лейтенантом 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа России Андреем Сычевым, руководившим штурмом города. Стороны весь день просидели «посреди дороги за небольшим столом», вспоминает Ковалев.

Александр Ковалев (слева) во время встречи с российским генерал-лейтенантом Андреем Сычевым (посередине) и Валентином Крыжановским (справа) на безлюдной дороге в Мариуполе, 27 апреля 2022 г. (фото: cnn.com)

Нардеп вернулся в Мариуполь 9 мая. После этого, по его словам, переговоры значительно ускорились с обеих сторон.

«Мы сделали все, чтобы две стороны сошлись, посмотрели друг другу в глаза. Российская сторона пообещала, что будет цивилизованный выход наших воинов», - рассказал он.

В ходе переговоров к процессу присоединился первый замглавы ГУР Дмитрий Усов. В ответ россияне также расширили свою делегацию: в ее состав вошли генерал-лейтенант Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин.

В результате третьего раунда переговоров Украина и Россия договорились о прекращении огня с обеих сторон, сдаче «Азовстали» и «цивилизованные условия для наших военнопленных и обмена». По словам Ковалева, россияне выполнили свою часть обещаний, после чего начался выход «азовцев» из комбината.

Напомним, 8 января состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате 50 на 50.

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил информацию об обмене пленными.

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