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Лукашенко приказал чиновникам «держать цены»

  • 10.03.2023, 11:30
Лукашенко приказал чиновникам «держать цены»

Его не пугает даже использование административных методов.

Лукашенко приказал чиновникам «держать цены». Сегодня диктатор приехал на заседание правительство.

«Конечно, особое внимание — борьбе с инфляцией. Цены — вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами (монетарными, регуляторными, административными), но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией, ее должны понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Беспредела допустить мы не можем. Цены должны быть справедливыми», — сказал Лукашенко.

Как писал сайт Charter97.org, в октябре прошлого года диктатор уже приказывал «заморозить цены».

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