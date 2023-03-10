За четыре года в Беларуси «пропало» 95 тысяч голов крупного рогатого скота

За четыре года в Беларуси «пропало» 95 тысяч голов крупного рогатого скота11
- 10.03.2023, 12:07
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Поголовье коров за четыре года сократилось на 2,1%
За четыре года количество крупного рогатого скота в Беларуси сократилось почти на 95 тысяч голов, обращает внимание «Позiрк».
На 1 февраля этого года поголовье крупного рогатого скота (коровы, быки, телята и др.) в Беларуси составляло 4 млн 147,7 тысячи — на 2,2% меньше (-94,8 тыс.), чем на 1 февраля 2019-го, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.
Поголовье коров за четыре года сократилось на 2,1% (-30 тыс.), свиней — на 7,9% (-194,8 тыс.). Количество птицы увеличилось на 5,9% (+2 млн 727,3 тыс.).