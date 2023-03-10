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Фейгин: У Кадырова и Пригожина высокие шансы быть физически ликвидированными

  • 10.03.2023, 12:20
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Фейгин: У Кадырова и Пригожина высокие шансы быть физически ликвидированными

Может произойти «случайный» артиллерийский обстрел.

Известный русский оппозиционер и юрист с адвокатской лицензией Марк Фейгин заявил, что ни у чеченского диктатора Рамзана Кадырова, ни у главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нет сильной поддержки в путинской властной вертикали. Свое мнение юрист высказал в интервью порталу «УНИАН».

«Я думаю, что ситуация сгущается и в отношении Пригожина, и в отношении Кадырова. Пригожин - вообще чужой человек. Полностью во всех отношениях для аппарата власти он был, есть и навсегда останется чужим. 9 лет сидел, уголовник, абсолютный криминалитет, да еще и занимается не кейтерингом, а войной, и конфликтует очень сильно. Сейчас он прилетел в Питер и заявляет, что нужно проводить митинги против действующего губернатора. Действующий губернатор - доверенное лицо Путина и Ковальчука», - рассказал он.

Фейгин считает, что и у Кадырова, и, особенно у Пригожина, весьма высокие шансы быть физически ликвидированными.

«Поэтому я допускаю, что эти люди физически закончат свою жизнь не сами, а «принудительно». В отношении Пригожина даже выше шансы попасть в какой-то «случайный» артобстрел или что-то в этом роде. Ракетой «нечаянно» уничтожат, и поди разберись кто запустил. У Кадырова не лучше ситуация. У меня сложилось такое впечатление, что и Кадыров, и Пригожин, и Суровикин что-то обещали Путину, но не выполнили. Наверное, они обещали: «А мы возьмем Донецкую область!» Могли обещать. Но не взяли же. И Бахмут не взяли. Но гадать - дело неблагодарное», ‒ подытожил оппозиционер.

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