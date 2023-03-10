ВСУ изматывают россиян в Бахмуте, чтобы совершить неожиданный прорыв в другом месте
- 10.03.2023, 13:29
Контрнаступление начнется через два месяца.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины состоится через два месяца, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Как подчеркнул он в интервью итальянскому изданию La Stampa, на сегодня продолжается подготовка контрнаступления.
«Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», — отметил собеседник.
При этом представитель Офиса президента Украины уточнил, что для успешных действий ВСУ необходимо дополнительное вооружение и боеприпасы.
«Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм», — пояснил он.
В то же время советник главы ОП намекнул, что основное направление контрнаступления ВСУ не предполагается в районе Бахмута.
«Мы измотаем россиян в Бахмуте, а потом сосредоточимся в другом месте», — добавил Подоляк.