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ВСУ изматывают россиян в Бахмуте, чтобы совершить неожиданный прорыв в другом месте

  • 10.03.2023, 13:29
ВСУ изматывают россиян в Бахмуте, чтобы совершить неожиданный прорыв в другом месте

Контрнаступление начнется через два месяца.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины состоится через два месяца, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как подчеркнул он в интервью итальянскому изданию La Stampa, на сегодня продолжается подготовка контрнаступления.

«Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», — отметил собеседник.

При этом представитель Офиса президента Украины уточнил, что для успешных действий ВСУ необходимо дополнительное вооружение и боеприпасы.

«Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм», — пояснил он.

В то же время советник главы ОП намекнул, что основное направление контрнаступления ВСУ не предполагается в районе Бахмута.

«Мы измотаем россиян в Бахмуте, а потом сосредоточимся в другом месте», — добавил Подоляк.

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