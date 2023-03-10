Rolls-Royce показал седан, над которым работал четыре года 8 10.03.2023, 13:40

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Над автомобилем работал нидерландский модельер.

Компания Rolls-Royce представила спецверсию седана Phantom — версию Syntopia, созданную придворным подразделением Bespoke совместно с нидерландский модельером и дизайнером высокой моды Ирис ван Херпен. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Phantom Syntopia назван в честь коллекции одежды 2018 года, которая основана на принципах биомимикрии и узорах и формах, встречающихся в природе. Автомобиль создан, чтобы представить неуловимую, неземную красоту движения жидкости в твердых материалах с помощью темы Weaving Water.

Седан окрашен в цвет Liquid Noir, имеющий оттенки фиолетового, синего, пурпурного и золотого цветов, а краска имеет особый зеркальный пигмент. Разработка техники нанесения пигмента на лак заняла несколько месяцев, включая более 3 тыс часов испытаний, а также позволила нанести на кузов особый узор.

Салон получил «звездное небо» Weaving Water Starlight Headliner, в котором для обивки потолка использован цельный кусок кожи, через отверстия которой виден второй слой из серебристой ткани на основе плетеного нейлона. Для декора использованы 162 тонких «лепестка» из стеклянной органзы, которые в течение почти 300 часов вручную устанавливала госпожа ван Херпен, а дополняют их 995 оптоволоконных светодиодов, зажигающихся последовательно. Аналогичные «лепестки» использованы для декора «Галереи» на передней панели.

Декоративные панели и столики покрыты несколькими слоями краски и лака, содержащими разное количество стеклянных частиц для создания узора. Работа над техникой нанесения декора заняла четыре месяца, а сама окраска занимает более трех недель.

Передние сиденья Phantom Syntopia отделаны кожей Magic Grey, а задние сиденья обиты специально созданной смесовой шелковой тканью с рисунком, напоминающим узоры, отбрасываемые светом, отражающимся в воде ночью. Обивка простегана техникой тафтинга, часто используемой в изготовлении изысканной мебели, когда вышивка наносится на обратную сторону ткани.

Седан стал первым автомобилем в истории Rolls-Royce, который получил встроенную систему ароматизации салона. Диффузоры, распыляющие специально разработанный для модели парфюм, встроены в подголовники. Заявлено, что технология распыления максимально точно дозирует аромат, а сам парфюм тестировался два года, чтобы обеспечить постоянство запаха в любых условиях.

Выпущенный в единственном экземпляре Rolls-Royce Phantom Syntopia будет передан неназванному клиента марки в мае. Стоимость седана не названа, но британская марка называет его самым технически сложным проектом.

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