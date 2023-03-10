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ВСУ потопили семь кораблей с российскими ДРГ возле Херсона

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  • 10.03.2023, 14:39
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ВСУ потопили семь кораблей с российскими ДРГ возле Херсона
Иллюстративное фото

Захватчики пытались добраться на катерах до островов на Днепре.

Защитники Украины ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу на Херсонщине. В ходе операции было уничтожено 7 моторных катеров и 20 оккупантов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, захватчики пытались добраться до островов, однако украинские бойцы ликвидировали их вместе с транспортом.

«Акция была неудачна, потому что все 7 лодок нами были уничтожены вместе с самими группами диверсантов. Общее количество их достигало более 20 рашистов», – отметила представитель Сил обороны юга.

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