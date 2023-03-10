В лицее БГУ начались «чистки» 10.03.2023, 14:55

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КГБ составил целых три списка нелояльных.

В Лицее БГУ «с помощью и при участии заместителя от КГБ» составили три списка нелояльных сотрудников. Такую информацию «Белсату» сообщил источник, знакомый с ситуацией в учебном заведении.

В списки включены в качестве отдельных категорий непосредственные участники протестов, лица, которые «донатили» деньги на различные инициативы, и те, кто в 2020 году ставил подписи за альтернативных претендентов в президенты.

«Соответственно все сотрудники разделены на разные степени лояльности в зависимости от того, в каком числе списков записаны», – говорит источник.

По мнению собеседника, в таком случае нелояльных было бы проще «понемногу увольнять по окончании контрактов».

«В таком случае работа учреждения образования не остановится», – подчеркнул собеседник.

Черные и серые списки

Похоже, что практика «чистки» по спискам и категориям в зависимости от степени проявленного свободомыслия пошла по всей стране. Раньше читатели издания из государственной организации одного из областных центров сообщали о существовании списков на увольнение (или понижение в должности), в которые попали даже местные начальники. По их словам, масштаб «наказания» зависит от того, только подписался ли за какого-то, как они говорят, «альтернативного кандидата» или же где-то участвовал.

Читатели сообщали, что в некоторых организациях руководство пытается «отбить» тех сотрудников, которые только подписались в 2020 году за альтернативных кандидатов, так как некому работать. Тех же, кто где-то был замечен на акциях, «отбить» даже не пытаются – увольняют сразу.

О наличии различных списков ранее говорила и врач Майя Терекулова из Бобруйска, которая также была уволена по политическим причинам и впоследствии уехала в Польшу.

«Когда приходила устраиваться, сразу спрашивали: «Вы в каком списке – в сером или в том, что более черный? Если в сером, мы вас возьмем, ведь нам нужны врачи. Если в черном, то извините». Один из главврачей подстанции скорой помощи гордо рассказал, как уволил всех медиков из списка, и одного из его сотрудников посадили на четыре года. Судя по тому, что в последующем я от всех получала отказ, я в черном списке», – рассказала педиатр.

Ранее источники телеканала сообщали, что сотрудник КГБ, ответственный за лицей, «планирует уволить 30 человек, всех пугает». Изменения в ведомстве ожидаются с 30 мая, но какие – никто не знает.

«Разве что устроят политические чистки – уберут самых неугодных, поскольку как раз летом у большинства заканчиваются контракты. Не зря же целого гэбиста на ставку посадили, который всех вызывает на допросы и что-то капает», – считает собеседник.

По его словам, сотрудник КГБ собрал на работников лицея большое досье – «экстремистские» чаты, выступления, участие в акциях и т.д.

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