Оккупанты взорвали самолет-символ Бахмута
- 10.03.2023, 15:09
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Видеофакт.
В Бахмуте Донецкой области российские оккупанты взорвал самолет-символ города. На его фоне украинские воины часто делали фотографии.
Как сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, уничтожен памятный МиГ-17, расположенный в юго-западной части Бахмута.
На кадрах с места происшествия видно, что самолет-памятник полностью разрушен. Рядом лежат только обломки МиГа.
«Самолет-символ Бахмута взорван», — написал Бутусов, не раскрывая детали.