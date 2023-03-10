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Оккупанты взорвали самолет-символ Бахмута

  • 10.03.2023, 15:09
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Оккупанты взорвали самолет-символ Бахмута

Видеофакт.

В Бахмуте Донецкой области российские оккупанты взорвал самолет-символ города. На его фоне украинские воины часто делали фотографии.

Как сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, уничтожен памятный МиГ-17, расположенный в юго-западной части Бахмута.

На кадрах с места происшествия видно, что самолет-памятник полностью разрушен. Рядом лежат только обломки МиГа.

«Самолет-символ Бахмута взорван», — написал Бутусов, не раскрывая детали.

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