«Теракт» в Приднестровье по методичкам Лукашенко 1 Телеграм-канал Сynic

10.03.2023, 15:18

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Режиссеры очень похожи.

Представляю «вечернее чтиво» о том, как в ПМР ловили террористов, связанных с СБУ. С «джипами» от Лукашенко не сравнится, но вчитаться стоит...

Сжатая версия материала, опубликованного @newsmakerlive :

Председатель Следственного комитета непризнанной ПМР Вячеслав Брынзарь и прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий рассказывают о том, как некая группа злоумышленников готовила теракт в Тирасполе

Два исполнителя находились в Приднестровье, а остальные курировали работу из Украины. Главный «исполнитель» — Вячеслав Кисничан — задержан и рассказывает в фильме, как его курировали «100-процентные СБУ-шники» из Одессы.

Кисничан приехал из Украины в Кишинев, а затем, идя «козьими тропами», оказался в Бендерах со взрывчаткой. Там он часто менял квартиры и занимался слежкой за неким должностным лицом — предполагаемой жертвой теракта. Для этого «хозяева» купили Кисничану автомобиль.

«Джек воробей» и «Степан массаж» — это те самые кураторы из СБУ: так они были записаны в телефонах Кисничана и его сообщника Сикайло.

Террористы начинили машину Land Rover 8 кг гексогена.

Кисничана задержали с поличным. Он установил камеру для слежки за должностным лицом. Съемку с камеры, по его словам, отслеживал онлайн некий Максим из Одессы. В какой-то момент он даже позвонил Кисничану и попросил «поправить камеру». В этот-то момент спецслужбы непризнанной ПМР и взяли «террориста». Они изъяли сим-карты, квадрокоптер, флешки, пауэрбанки, бинокль и велосипед. Велосипед он также использовал для наблюдения. А одна из камер была вмонтирована в кирпич, который Кисничан оставлял на заборе для наблюдения.

«Спецслужбы Украины нацелены на то, чтобы дискредитировать подразделения российской армии», — говорит в фильме Гурецкий.

Сразу после демонстрации фильма телеканал показал обращение Красносельского. В обращении, смонтированном с многочисленными склейками, Красносельский, сидя на фоне флагов России и Приднестровья, повторил версию из фильма — о якобы готовившемся СБУ теракте, жертвами которого должны были стать некое должностное лицо и «как можно больше» простых граждан.

Он добавил, что теперь ситуация в регионе безопасная, и «не надо гоняться за ведьмами». «Подчеркиваю: мы всех обезвредили. Наши спецслужбы работают, и на своих местах», — заявил Красносельский.

Режиссеры как-то и у Лукашенко, и у Красносельского очень похожи... Только «джипы», на которых в 2020 прорывалась граница, заменились на велосипед, который внезапно стал средством слежки. Безусловно, радует бинокль, который наравне с велосипедом и камерой, встроенной в кирпич, использовал «террорист».

Ну и, конечно, «всех обезвредили». Включая кирпич и велосипед.

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