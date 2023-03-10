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Белорусский режим выдал Казахстану участника протестов

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  • 10.03.2023, 15:46
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Белорусский режим выдал Казахстану участника протестов

На родине его собираются привлечь по статье о массовых беспорядках.

Режим Лукашенко выдал Казахстану мужчину, который участвовал в протестах зимой 2020 года. На родине его собираются привлечь по статье о массовых беспорядках.

Ходатайство о выдаче гражданина Казахстана поступило от Генпрокуратуры этой страны. Белорусская Генпрокуратура его удовлетворила.

«Согласно представленным материалам подозреваемый зимой 2020 года принял участие в массовых беспорядках, в ходе которых вел себя агрессивно, игнорировал законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, пытался прорвать оцепление, провоцировал других граждан на вооружение подручными средствами и применение насилия, бросал камни в представителей другой национальной принадлежности», — сообщает Генпрокуратура Беларуси.

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