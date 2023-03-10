Самолет, который летел из Минска в Кутаиси, вернули в аэропорт 4 10.03.2023, 16:07

10,894

Пассажиры рассказали, что произошло.

Несколько дней назад самолет, летевший из Минска в Кутаиси, спустя какое-то время развернули в воздухе и вернули в Национальный аэропорт. Пассажир рейса говорит, что в салоне был слышен запах «паленой резины» и на фоне возврата самолета это вызвало у него беспокойство. Мужчина считает, что могла быть угроза безопасности, и ждет от компании компенсации. Журналисты zerkalo.io рассказали, что произошло, было ли это действительно

Пассажир: «Ощущалось, что двигатель работает нестабильно»

Поздно вечером 8 марта Иван должен был вылетать из минского аэропорта в Кутаиси, вылет был запланирован на 23.05. Но когда посадка закончилась, пилот объявил, что у самолета спущено колесо, и попросил пассажиров покинуть борт и вернуться в аэропорт, говорит мужчина. Через полчаса посадку на рейс снова объявили, самолет взлетел.

— Через минут 15 полета в салоне стало пахнуть паленой резиной, но минут за три-пять этот запах пропал. Полет проходил на низкой высоте, все время была четко видна земля. Ощущалось, что двигатель работает нестабильно, — описывает Иван свои наблюдения на борту. — Мы долетели где-то до Москвы, а потом нам сообщили, что самолет вынужден вернуться в Минск по техническим причинам.

В аэропорту пассажирам пришлось подождать еще час, пока подадут другой борт и будет объявлен новый вылет. Мужчина говорит, что в «Белавиа» отказались объяснять, что произошло. Он же обеспокоен, что на том самолете, который в итоге развернули, лететь было небезопасно изначально.

Иван считает, что компания должна была «дать хоть какие-то пояснения» и выплатить компенсации пассажирам рейса. По его словам, пока там в этом отказали:

— Перелет в итоге задержали почти на пять часов — мы вылетели только в 3.50. Мы спрашивали про какую-либо компенсацию, нам предложили только бесплатно поменять билет на другую дату. По словам представителя компании, другой компенсации быть не может.

Что говорят в «Белавиа»: «Экипаж сделал все правильно, опасности для пассажиров не было»

Один из сотрудников «Белавиа» в анонимном комментарии «Зеркалу» предположил, что могло произойти с самолетом в тот день. По его словам, действительно были проблемы с пневматиком (шиной) колеса:

— По всей видимости, простым языком, это произошло на разбеге во время взлета. Водители поймут: так бывает, когда колесо спускает на трассе в движении на высокой скорости. При этом шина может оказаться сильно искореженной, потому что диск колеса ее жевал. Шинам самолета приходится в этом плане довольно непросто: нередко взлет или посадка могут проходить на скоростях 280−300 км/ч.

Тут, предполагаю, после того как убрали шасси, одна стойка не убралась полностью как раз из-за сильно поврежденного пневматика колеса: он не дал чисто геометрически стойке шасси попасть в свою нишу. Экипаж услышал посторонний шум и был вынужден вернуться. Их действия были правильными.

По словам собеседника, такая ситуация — «вполне штатная». Это не считается серьезной поломкой и периодически случается:

— Самолет прекрасно приземляется на полностью спущенный пневматик и остается вполне управляемым, поэтому угрозы опасности нет. Сразу после замены пневматика самолет готов к полету.

По его словам, все же компания будет проводить расследование этого случая, после него будет точно известно, что случилось в полете.

Журналистка позвонила в справочную службу «Белавиа» как клиент компании, чтобы узнать, что случилось во время полета, исправен ли самолет и положены ли компенсации пассажирам в таких случаях.

— У нас безопасные вылеты. Об этой поломке нам неизвестно. Но если бы что-то было особенное, мы бы знали. Думаю, не стоит беспокоиться. Поломки случаются, естественно, без этого не существует мир. Но все контролируется нашей авиакомпанией. Проводятся проверки самолетов, — ответили в справочной службе.

— В таких случаях положена компенсация?

— Вы понимаете, что идет замена самолета, замена экипажа. Все соблюдается по технике безопасности и требует времени. Поэтому никакой компенсации нет. Если вас не устраивает данный вылет, есть возможность вернуть билет до вылета по месту приобретения и не лететь.

— А если я зарегистрировалась на рейс, уже во время полета происходит замена самолета, снова вылет, потрачены лишние пять часов — ничего не компенсируется?

— Нет. Если вас по какой-либо причине не устраивает эта ситуация, вы можете вернуть билет. Запросить у представителя, чтобы он обозначил, что вы прибыли на рейс, но решили им дальше не следовать, и можете возвращать билет по месту приобретения. В зависимости от того, насколько задерживается рейс, могут предложить дополнительно чай, бутерброд, еще какую-то еду. Этим занимается представитель в аэропорту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».