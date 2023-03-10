Mitsubishi готовит к выходу на рынок 16 новых моделей 3 10.03.2023, 18:10

1,874

Среди анонсированных новинок — хэчтбек Colt.

Компания Mitsubishi к 2028 году выведет на рынок как минимум 16 новых моделей, сообщает японский автопроизводитель, сообщает carscoops.com.

Среди анонсированных новинок — хэчтбек Colt, который сделают на базе обновленного Renault Clio, а также два новых электромобиля на основе электрических моделей Renault и Nissan. В 2023 году состоится премьера нового пикапа Mitsubishi L200, который также получит электрическую версию, и серийного кроссовера по мотивам концепт-кара Mitsubishi XFC.

В 2025 году появится новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, а на 2024-й намечена премьера нового кроссовера. Кроме того, анонсированы еще один кроссовер и минивэн, подробностей о которых нет. Часть моделей получит полностью электрическую силовую установку, но все новинки будут как минимум гибридами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».