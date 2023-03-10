Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу 6 10.03.2023, 18:18

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иллюстративное фото

В ВС хотят отправить до 230 мужчин.

Лукашенко 10 марта подписал указ № 66 «О призыве офицеров запаса на военную службу», сообщили в его пресс-службе.

Документом предусматривается призвать в 2023 году в Вооруженные силы до 230 мужчин в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас.

Мероприятия, предусмотренные указом, проводятся Вооруженными силами Беларуси ежегодно на плановой основе.

«Реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сайт Charter97.org публиковал интервью с белорусским офицером. Он считает, что если начнется наступление лукашенковской армии на Украину, дезертировать будут целые подразделения.

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