Стало известно, когда Лукашенко полетит в Иран 5 10.03.2023, 18:36

1,674

Будет договариваться о сборке ракет?

Лукашенко совершит официальный визит в Иран 12-23 марта. В Тегеране он встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Как писал сайт Charter97.org, украинская разведка сообщала, что белоруcская делегация планирует визит в Иран, чтобы получить возможность организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм на территории Беларуси.

По данным ГУР МО Украины, Лукашенко ищет возможность организации на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перехода в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».