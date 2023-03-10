Стало известно, когда Лукашенко полетит в Иран

Стало известно, когда Лукашенко полетит в Иран5
- 10.03.2023, 18:36
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Будет договариваться о сборке ракет?
Лукашенко совершит официальный визит в Иран 12-23 марта. В Тегеране он встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Как писал сайт Charter97.org, украинская разведка сообщала, что белоруcская делегация планирует визит в Иран, чтобы получить возможность организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм на территории Беларуси.
По данным ГУР МО Украины, Лукашенко ищет возможность организации на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перехода в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов.