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ВСУ мощно ударили по российским оккупантам в Бердянске

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  • 10.03.2023, 20:40
  • 10,212
ВСУ мощно ударили по российским оккупантам в Бердянске

Больницы города переполнены.

В оккупированном РФ Бердянске местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

«Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области в результате огневого поражения подразделений врага местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков», - информирует Генштаб.

При этом отмечается, что Силы обороны Украины продолжили сегодня наносить удары по местам сосредоточения сил врага.

Так, украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава врага.

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