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Главарь «Вагнера» Пригожин объявил о планах на власть в РФ

  • 10.03.2023, 23:26
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Главарь «Вагнера» Пригожин объявил о планах на власть в РФ
Евгений Пригожин

Он уже решил, что будет с его ЧВК.

Главарь российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о своих политических амбициях. Пропагандисты публикуют его заявление о намерении «перезагрузить» свою военную компанию, пишет dialog.ua.

По его словам, «Вагнер» превратится из «просто частной компании в армию с идеологией».

«Мы начнем потихонечку перезагружаться, уменьшаться, а дальше мы перейдем в новую стадию и начнем набирать людей в разных регионах. И ЧВК «Вагнер» должна превратиться из просто частной компании в армию с идеологией», – заявил Пригожин.

Несложно представить, какую «справедливость» наемники Пригожина установят в РФ. Среди тех, кто сейчас воюет в ЧВК «повара Путина» – уголовники, осужденные за жестокие преступления. Как только тех, кто выживет в Украине, вернут на родину, они начнут строить свои «порядки» в РФ.

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