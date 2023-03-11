В Минске восьмой раз пытаются продать имущество закрытого завода 11.03.2023, 3:07

Цена уменьшилась в пять раз.

На торги вновь выставили имущество Минского завода отопительного оборудования на улице Тимирязева в Минске, сообщает сайт «Белреализация». Огромная территория бывшего предприятия на улице Тимирязева в Минске продается по цене, в пять раз меньше начальной.

Аукцион назначен на 27 марта, старт подачи заявок — 11 марта. Начальная цена лота — 12,9 млн рублей.

Так как торги пройдут на понижение, минимальная ставка при наличии единственного покупателя составит около 6,5 млн рублей.

Прошлый аукцион должен был состояться 1 марта, стоимость лота при этом составляла 9,3 млн долларов по курсу. Однако из-за отсутствия желающих приобрести территорию завода торги не состоялись.

Впервые Минский завод отопительного оборудования (также его называют радиаторным) пытались продать в июне 2022 года с начальной ценой почти 65 млн белорусских рублей. С тех пор его цена уменьшилась в 5 раз.

Учитывая то, что лот не продался за семь предыдущих попыток, окончательная цена может снизиться впоследствии еще больше.

Бывшее предприятие находится по адресу улица Тимирязева, 29 в промзоне возле железнодорожных путей и недалеко от РЦОП по теннису.

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