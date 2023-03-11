У армии Путина есть четыре самых слабых звена 11.03.2023, 10:26

1,730

Военный эксперт назвал самое значимое из них.

Российская оккупационная армия имеет четыре слабых звена, самым существенным из которых является низкая мотивация солдат. Далее идет «не очень понятная военная логистика», большие потери техники и элитных подразделений.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал военный эксперт Владислав Селезнев. «Наиболее значимое слабое звено – это мотивация. До сих пор высшим военно-политическим руководством России не определена четкая причина: что делают путинские солдаты в Украине, ради чего они погибают в таких огромных количествах», – подчеркнул он.

В этом контексте эксперт напомнил о том, что разведки стран-союзников Украины на Западе называют цифру более 200 тысяч погибших в войне против Украины россиян, украинский Генштаб говорит о порядка 155 тысячах. «Очевидно, что на фоне таких потерь отсутствие мотивации – главный фактор, который влияет на боевую готовность путинской армии», – заметил Селезнев.

Второе слабое звено армии оккупанта – военная логистика. В большой мере она затруднена из-за эффективной работы украинской артиллерии, которая «вынуждает российских артиллеристов держать боеприпасы как можно дальше от линии фронта».

Третье слабое звено – постепенное выбивание наиболее современной военной техники врага.

«Та техника, которая находится на хранении, требует восстановительных работ и по техническим характеристикам слабее, нежели те образцы вооружений и техники, с которыми в феврале минувшего года путинская профессиональная армия начинала полномасштабное вторжение», – констатировал эксперт.

И, наконец, четвертое слабое звено – уничтожение «соли» путинской армии, ее элитных подразделений. «Уничтожаются российские десантники, морские пехотинцы, то есть соль, элитарные части и подразделения путинской армии. Их место занимают «чмобики» с минимальным уровнем подготовки, мотивации и обеспеченности», – сказал Селезнев.

В качестве дополнительного фактора, негативно влияющего на возможности путинской армии, он назвал стагнацию российской экономики. Уже через несколько месяцев Кремль окажется перед выбором: выделять средства на социальное обеспечение граждан или на войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».