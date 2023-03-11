Оккупированный Мелитополь сотрясла серия мощных взрывов
- 11.03.2023, 11:27
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Местные жители насчитали их более 10 и решили, что началось наступление ВСУ.
Жители оккупированного Мелитополя сообщают о более 10 громких взрывах в северной части города. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Иван Федоров.
Сейчас больше подробностей нет, поэтому, как отметил глава города в Запорожской области, вся информация уточняется.
Местный тг-паблик «РИА-Мелитополь» также пишет о мощных взрывах в населенном пункте. По предварительным данным, они звучат на северо-западе от Мелитополя. Их слышно во всех районах.
«Многие решили, что это наступление ВСУ. Оккупанты в российских Телеграмм-помойках происходящее пока не комментируют. Объявлений об учениях рашистов и хваленой работе ПВО не было», — добавляет «РИА-Мелитополь».