Оккупированный Мелитополь сотрясла серия мощных взрывов 11.03.2023, 11:27

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Местные жители насчитали их более 10 и решили, что началось наступление ВСУ.

Жители оккупированного Мелитополя сообщают о более 10 громких взрывах в северной части города. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Иван Федоров.

Сейчас больше подробностей нет, поэтому, как отметил глава города в Запорожской области, вся информация уточняется.

Местный тг-паблик «РИА-Мелитополь» также пишет о мощных взрывах в населенном пункте. По предварительным данным, они звучат на северо-западе от Мелитополя. Их слышно во всех районах.

«Многие решили, что это наступление ВСУ. Оккупанты в российских Телеграмм-помойках происходящее пока не комментируют. Объявлений об учениях рашистов и хваленой работе ПВО не было», — добавляет «РИА-Мелитополь».

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