Эксперт: Кадыров получает нестандартное лечение в Берлине из-за яда ФСБ 11.03.2023, 11:33

7,652

Самолет для госпитализации главы Чечни летел через воздушное пространство Беларуси.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал резкие изменения во внешности главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне слухов о его возможном отравлении. Ранее также стало известно об отравлении одного из «топовых» командиров Кадырова.

Как отметил Жданов во время своего эфира в YouTube, по некоторым данным, которые требуют подтверждения, Кадырова действительно отравили спецслужбы ФСБ РФ.

«У него, по некоторым признакам, острая почечная недостаточность, которая вызвала резкое увеличение веса и отечность организма. Кстати, на прошлой неделе в Москву прилетал санитарный самолет, который был оборудован под реанимацию. Причем, в условиях войны, Европа разрешила полет в своем воздушном пространстве этого самолета», - отметил Жданов.

По его словам, борт приземлился в Москве через воздушное пространство Беларуси, а далее направился в Нюнберг - в крупнейший медицинский университет Европы. Там, скорее всего, Кадырова лечат нестандартными методами лечения. Ведь специфика заведения позволяет отходить от норм медицинского протокола. Этим, собственно, и известен этот университет, отметил эксперт.

Также Жданов обратил внимание на тот факт, что после «исчезновения» Кадырова, пропали и новости о его так называемых тик-ток войсках «кадыровцах».

«Есть предположение, что Кадырова просто убрали. Помните, я говорил, что он фактически разваливает федеральную систему тем, что позволяет себе, будучи обычным региональным руководителем распиаренного региона России, командовать Росгвардией. И, смотрите, вместе с ним исчезло и такое понятие, как «кадыровцы». Ведь они обычные военнослужащие России. Они никуда не делись, они воюют на нашей территории, как выполняли свои задачи, так и выполняют, но, с исчезновением лидера - сам мем «кадыровцы» - тоже исчез», - сказал он.

Отравление Кадырова

На прошлой неделе в информационном пространстве появились слухи о возможном отравлении лидера Чечни Рамзана Кадырова.

В частности, немецкое издание Bild приспешник Путина не смог присутствовать на выступлении диктатора перед Советом Федерации 21 февраля. К лидеру Чечни в этот период прилетал известный врач из ОАЭ.

Журналисты отметили, что ранее Кадыров выглядел «опухшим» во время своих публичных выходов в свет. СМИ говорят, что у него, скорее всего, больные почки. До недавнего момента его «активность» медики поддерживали стимуляторами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».