Мигранты из Беларуси переплыли через Свислочь в Польшу на понтоне 11.03.2023, 12:01

Польские пограничники задержали 15 нелегалов на этом участке.

За минувшие сутки в Польшу с территории Беларуси пытался проникнуть 71 мигрант, из них 27 — на участке Мельник.

Среди иностранцев — граждане Сирии, Эфиопии, Йемена, Афганистана.

На участке Крынки 15 человек переплыли Свислочь на понтоне, сообщает Погранслужба Польши.

На литовско-беларусской границе задержано 5 человек, на латвийско-беларусской — 45, пишет издание Delfi.

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