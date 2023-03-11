Мигранты из Беларуси переплыли через Свислочь в Польшу на понтоне
- 11.03.2023, 12:01
Польские пограничники задержали 15 нелегалов на этом участке.
За минувшие сутки в Польшу с территории Беларуси пытался проникнуть 71 мигрант, из них 27 — на участке Мельник.
Среди иностранцев — граждане Сирии, Эфиопии, Йемена, Афганистана.
На участке Крынки 15 человек переплыли Свислочь на понтоне, сообщает Погранслужба Польши.
На литовско-беларусской границе задержано 5 человек, на латвийско-беларусской — 45, пишет издание Delfi.