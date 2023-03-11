Путин «кинул» на деньги самых лояльных россиян Сергей Романов, planeta.press

11.03.2023, 12:07

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Глава Кремля раздает обещания космического масштаба и космической же глупости.

Владимир Путин придумал себе много ролей: разведчика, таксиста, юриста, отца народа, военного стратега, в конце концов. Но даже он не может назвать себя экономистом. Тем не менее, пользуясь собственным служебным положением, Владимир Владимирович раздает обещания экономического толка. Космического масштаба и космической же глупости.

На повестке дня – перевод экономики на военные рельсы. Это в те самые времена, когда за само слово «война» садят в тюрьму.

Например, предложил приставить к ветеранам «спецоперации», их вдовам и семьям по сиделке. Вопрос «на какие шиши?» очевиден. Экономика под санкциями. Даже странам, которые все еще торгуют с нами (и которые, почему-то, зачисляются в «союзники»), приходится оглядываться на «злокозненный» коллективный Запад.

Не способствует поддержанию инвестиционного климата не только санкционное давление, но и сама власть. Как поверишь теперь посулам коллективного Путина, если для него соврать – как зубы почистить.

Обещает, что с украинцами справятся профессиональные военные – и вскоре объявляет мобилизацию. После этого мужчины призывного возраста уезжают из страны, а тех, кто не смог – без разбора хватают на улице и отправляют на фронт. А это – налогоплательщики и наиболее трудоспособная категория россиян.

Государство само же нарушило формулу «свобода в обмен на колбасу», а также привело политику в дом каждого россиянина. Оно и раньше использовало бюджетников в качестве массовки для поддержания своих инициатив. Ну хоть деньги платили.

Повышение пенсионного возраста в 2018 году (несколькими годами ранее Путин этого обещал не делать, но, какая неожиданность, снова соврал) стало не просто эксцессом. За всем этим пошел отказ от базовых социальных стандартов. Санкции, что делать – в кругу врагов живем.

Год начала «спецоперации» стал окончательным переломом. К ней оказались не готовы ни, собственно, российская армия, ни пресловутая «кубышка».

Например, по данным за январь-февраль 2023 года, задолженность перед бюджетниками составила 1400% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А понятие «бюджетники» охватывает в себя широчайший ареал профессий: от педагогов до работников российских оборонных предприятий. Это мы оставляем за скобками пенсионеров, которые никакого продукта не производят по определению. Словом, и тут все пошло не по плану. Российская экономика в ее «гражданском» понимании была разрушена – военную так и не построили. Российскому обывателю регулярно подсовывают планов «громадье», однако реальность на поверку ни на йоту не соответствует заверениям наших властей.

А экономические законы не обманешь. Страна, которая и без того не генерировала новых идей, снимавшая сливки с «тучных нулевых», разворовывавшая «кубышку», осталась должна, на первый взгляд, наиболее лояльной категории граждан. Потому что остальные то в тюрьме, то за границей, то на фронте войны с Украиной. Последние уже вряд ли вернутся в Россию после мясорубки, за правильное название которой из пяти букв – в тюрьму.

А президент Путин может называть себя кем угодно.

Сергей Романов, planeta.press

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