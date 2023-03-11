В Минске и Гомеле школьникам запретили выходить на улицу 5 11.03.2023, 16:28

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Родители учащихся поделились сообщениями из соцсетей.

Милиция охотилась на белорусских школьниками из-за возможных сборов субкультуры «ЧВК Редан» с 28 февраля. Массовые задержания 28 февраля — 2 марта прошли в крупных городах Беларуси.

«Все затихло, даже в интернете никто ничего не пишет. Но учителя и милиция продолжают «войну» неизвестно с кем. Снова требуют в группах viber никуда не пускать детей в субботу», — сообщили «Радыё Свабода читатели.

Родителям школьников одной из минских гимназий в группу viber пришел приказ от классного руководителя «обеспечить четкий контроль пребывания детей в субботу с 16:00 до 19: 00, «Редан» бросил клич на сбор в торговых центрах».

- Прошу держать детей дома, - написал классный руководитель.

Под сообщением перечислены статьи административного и Уголовного кодекса, согласно которым детей могут привлечь к ответственности.

«Все давно забыли тот «Редан». Милиция еще на прошлой неделе говорила, что «все администраторы групп установлены, наказаны, задержаны». Теперь снова начинают. Дети наши ничего не знают о том «Редане», - добавила мать, у которой дочь ходит в гимназию.

Предупреждения пришли и родителям, чьи дети учатся в гомельских школах.

«В свете последних событий органами внутренних дел и всеми субъектами профилактики осуществляется контроль и мониторинг мест сбора подростков. Принимаются меры с целью недопущения нарушения общественного порядка», - написали родителям в viber-группе класса.

Подобные сообщения разместили и в телеграм-каналах администраций районов Гомеля.

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