Лия Ахеджакова в прощании со сценой вспомнила письмо поддержки белоруса, прошедшего Окрестина 3 11.03.2023, 17:05

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Из-за антивоенной позиции известную актрису лишили права на профессию.

В феврале последний спектакль с участием известной российской актрисы Лии Ахеджаковой был снят из репертуара московского «Современника» якобы из-за жалоб, поступающих от «взволнованных граждан». «Новая газета» и режиссер Кирилл Серебренников обратились к поклонникам таланта Ахеджаковой с просьбой написать ей открытки. Через «Новую газету» она ответила всем с благодарностями и попрощалась со сценой.

«Такого потока любви, сострадания, уважения никогда не было в моей жизни! Пишут люди со всего мира, мои зрители, пишут «наши» люди, которые населяют Земной шар. Может дело в Рязанове, в его безусловном авторитете, и он меня защищает своим именем.

Пишет Украина — из Запорожья, из изувеченных Бахмута и Мариуполя, Беларусь, страны Балтии, Казахстан, из Грузии, Армении, Швейцарии, из Америки, Канады, Германии, Израиля, Сербии, Москвы, Питера, Самары, Якутии, Урала, Сибири…

И такие судьбы! Какое бесстрашное осмысление истории нашей многострадальной Родины, страх за детей, боль за Украину, за Беларусь: письмо поддержки от человека, который прошел через известное место на Окрестина — адрес, который мы не забудем никогда, письмо из страны, которую я всю объездила со своими спектаклями, из страны, где есть смертная казнь», — написала Ахеджакова.

Российская и советская звезда театра и кино, 84-летняя Лия Ахеджакова во время войны с Украиной заняла однозначную антивоенную позицию и поддержала Украину, за это ее фактически лишили права на профессию.

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