Над Минском по ночам кружат вертолеты 11.03.2023, 17:18

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Минчане встревожены.

«Над моим домом в Минске кружил вертолет. Дело было поздним вечером, я испугалась, ребенок не мог заснуть. Потом прочитала в новостях, что столь необычным способом (с воздуха) «ищут неисправности в трубопроводах». Но для чего проводить исследования по ночам? Неужели нельзя это сделать днем, когда никто не спит?», - задала вопрос «АиФ» минчанка.

Облеты в вечернее и ночное время связаны с тем, что «большое число трубопроводов проходят через оживленные городские автомагистрали, во время движения автотранспорта по которым выявить их тепловые аномалии не представляется возможным, пояснили в «Минскэнерго». В ведомстве просят с пониманием отнестись к выполняемым работам.

Обычно вертолет, на борту которого размещается специальный тепловизор, летает на высоте 600 м. Наработанные материалы анализируют сотрудники «Минскэнерго», определяют места, где надо проводить наземную диагностику и ремонт.

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