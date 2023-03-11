Польша впервые самостоятельно доставила себе сжиженный газ 1 11.03.2023, 19:12

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PKN Orlen принял первую партию СПГ из США, доставленную в Польшу на газовозе «Лех Качиньский».

11 марта первый из зафрахтованных газовозов польского энергетического концерна PKN Orlen, метановоз «Лех Качиньский», был официально принят на терминале Свиноуйстье. Судно было построено на верфи в Южной Корее, а сырье поставляется из США. Это его первый рейс. Разгрузка началась вчера днем, передает «Польско радио».

Генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек подчеркивает, что крупные инвестиции сейчас осуществляются благодаря консолидации других энергетических компаний в рамках группы. Даниэль Обайтек также сказал в Свиноустье, что масштаб деятельности польского энергетического концерна сегодня позволяет ему предпринимать действия для смягчения влияния высоких цен на сырье на международных рынках:

«Благодаря сотрудничеству правительства и компании Orlen удалось заморозить цены на газ. Только Orlen субсидирует 14 млрд злотых (ок. 3 млрд евро) на замораживание цен на газ, чтобы в польских домах цена на газ составляла 217 злотых (ок. 46 евро)».

Метановоз доставил в Польшу около 70 тыс. тонн СПГ, или примерно 100 млн кубометров природного газа в летучем состоянии. Такое количество соответствует среднему недельному потреблению природного газа всеми домохозяйствами в Польше.

Всего с сегодняшней поставкой было получено 219 партий СПГ – это 17,5 млн тонн сжиженного газа. Больше всего поступило из Катара – 116 и США – 83. Компания также получила поставки из Норвегии, Нигерии, Тринидада и Тобаго, а также Египта. Поставки СПГ покрывают треть потребности Польши в природном газе.

Второй из танкеров-газовозов – «Гражина Генсицкая» – начнет свою службу уже в этом году. Следующие газовозы будут поставляться последовательно – два в следующем году и четыре в 2025 году. В общей сложности Orlen зафрахтует восемь судов на 10 лет с возможностью продления. Все они будут построены в Южной Корее.

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