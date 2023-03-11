Литовская таможня сообщила об изменениях в пункте пропуска на границе с Беларусью
- 11.03.2023, 20:11
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Речь идет о ПП «Райгардас»-«Привалка».
С 1 апреля этого года автодорожный пункт пропуска «Райгард» переводится в зону территориальной таможенной деятельности Каунаса. Об этом сообщает «АвтоГродно» со ссылкой таможню Литвы. Для чего изменения?
«Такое решение принято с целью более равномерного распределения человеческих ресурсов таможни и в надежде на лучшее качество обслуживания клиентов таможни», – сообщается на сайте таможни.
Почтовый индекс остается прежним — LTVR8000. При оформлении документов таможни в почтовом отделении изменений не будет.
Литовцы сразу предупреждают: из-за реорганизации 1 апреля возможны сбои в работе информационных систем, работа пункта может замедлиться на несколько часов.
По заявлению Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков («Linava»), после того, как Польша закрыла последний пункт пропуска на границе с РБ, очереди грузовиков из ЕС и третьих стран в пунктах пропуска Литвы и РБ продолжают расти. В некоторых пунктах пропуска очереди за неделю выросли более чем на 100 грузовиков, что привело к увеличению времени ожидания более чем на 10 часов. Представители перевозчиков рекомендуют водителям по возможности выбирать другие маршруты, а также предупреждают зарубежных партнеров, которые везут грузы в Литву, о сложностях на границе.
Сообщается, что в последние дни время ожидания в пограничном пункте (ПП) «Шальчининкай» составляло примерно 41 час, что на 20 часов больше, чем на прошлой неделе.
На ПП «Мядининкай» максимальное время ожидания составляет около 47 часов, и также выросло на 3 часа по сравнению с прошлой неделей.
Самые короткие очереди и низкое время ожидания на пограничных пунктах «Лаворишки» и «Райгард»: предварительное время ожидания составляет 7 и 16 часов. При этом отмечается, что и на данных ПП за неделю очереди большегрузов выросли.