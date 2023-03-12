Не только люди и техника: от каких условий зависит контрнаступление ВСУ 12.03.2023, 4:17

Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что начало весеннего контрнаступления уже не за горами.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что начало весеннего контрнаступления уже не за горами. По мнению украинского военного эксперта Александр Коваленко, генерал-полковник Сырский лучше всего сформулировал сроки украинского наступления, отметив, что ВСУ пойдут в атаку весной.

Коваленко напомнил, что свой прогноз относительно начала контрнаступательных действий Украины высказал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В частности, Подоляк отметил, что наступление ВСУ начнется примерно через 2 месяца. По словам военного обозревателя, люди могут воспринимать такие слова слишком буквально.

«Все сразу начнут считать с 10 марта (дата заявления Подоляка – прим.), когда же оно начнется. А если контрнаступление не начнется, то Подоляка будут критиковать, – отметил Коваленко.

Он добавил, что прогноз советника главы ОП не противоречит заявлению Сырского. Ведь через 2 месяца все еще будет весна. Однако, по мнению Коваленко, лучше остановиться на формулировке, что ВСУ пойдут в контрнаступление именно весной, без излишней детализации.

Обычно, когда говорят о контрнаступлении, люди акцентируют внимание на том, есть ли у Украины достаточное количество техники. Однако, как объяснил Коваленко, некорректно говорить исключительно о технической составляющей и количестве личного состава.

- Есть еще большое количество других условий и факторов, которые должны соответствовать контрнаступлению. У тебя может быть хоть тысяча танков, но если эти условия и факторы не способствуют контрнаступлению, ты все равно попадешь в ситуацию тотального фиаско, – подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, именно от совокупности определенных условий и факторов следует отталкиваться.

Коваленко заявил, что контрнаступление может начаться хоть завтра, если этому будут благоприятствовать условия.

- Приведу один пример. В декабре 2022 года мы могли реализовать контрнаступательные действия на одном из плацдармов, но тогда нам не способствовал очень важный фактор – погода. Из-за теплой зимы мы не смогли развивать успех на одной из локаций, – рассказал военный обозреватель.

Он не раскрыл название места из соображений безопасности. Как отметил Коваленко, нельзя сказать, что это закончилось очень плохо. Более того, за период вынужденной паузы были сформированы дополнительные подразделения, также Украина получила дополнительную технику.

«Фактически когда мы сможем начать контрнаступательные действия на этой локации, они будут значительно мощнее, чем это могло бы быть в декабре 2022 года», – подчеркнул Коваленко.

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