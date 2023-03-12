Украинские пограничники заманили в засаду и ликвидировали группу «вагнеровцев» в Бахмуте 12.03.2023, 8:42

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Оккупанты попали под огонь станкового гранатомета СПГ-9 и выстрелы снайперов.

В Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. На днях военнослужащие пограничного подразделения Луганского отряда провели позиционный бой с вражескими силами в районе одного из промышленных предприятий.

«Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак захватчиков. Для продолжения наступления российские наемники закрепились в одном из цехов и накапливали силы. Для уничтожения ячейки оккупантов пограничники нанесли контрудар. Так, наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, который прикрывал подход к сооружению», – говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ. Украинские защитники ликвидировали группу «вагнеровцев».

«Для поражения резерва противника охранники границ обустроили засаду. С наступлением темноты штурмовиков, которые как раз подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть оккупантов», – добавили в ГПСУ.

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