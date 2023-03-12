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Легенда советского кино жестко поставило россиян на место

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  • 12.03.2023, 10:48
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Легенда советского кино жестко поставило россиян на место

Известный латвийский актер ответил на вопрос о будущем РФ «по-французски».

Известный латвийский актер Ивар Калныньш резко высказался о россиянах, заявил, что не хочет иметь с ними ничего общего.

Актер, который еще летом осудил военное вторжение России в Украину, убежден, что РФ ожидает развал, пишет «Абзац».

«Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (зрители в РФ. – Ред.) наживаются на том прекрасном, что мы им оставили», - заявил актер.

74-летний актер признался, что ему все равно, что будет с россиянами, а вот России он предсказывает судьбу СССР.

«Можно я отвечу на это «по-французски»? Мне нас…ть на это. Есть другой мир, который интересует меня больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим России рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз», - откровенно заявил Калныньш.

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