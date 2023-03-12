Rolls-Royce представила самый дорогой новый автомобиль в мире 5 12.03.2023, 11:43

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Таких авто будет выпущено всего три.

Автопроизводитель Rolls-Royce представил первый созданный на заказ автомобиль под названием Boat Tail стоимостью 28 миллионов долларов. Второй экземпляр вышел еще более дорогим.

Таких авто будет выпущено всего три, и второй экземпляр пока что лидирует по своей цене и презентабельности. Когда-нибудь видели авто стоимостью 30 млн долларов?

В 2021 году на Concorso d'Eleganza Villa d'Este состоялась премьера его первого Boat Tail — сделанного на заказ творения, которое сегодня возглавляет список самых дорогих новых автомобилей в мире и стоит 28 миллионов долларов.

Всего Rolls-Royce планирует выпустить три автомобиля этой серии. И, судя по тенденции, каждый следующий будет дороже предыдущего. Второй Boat Tail обойдется заказавшему его покупателю уже в 30 миллионов долларов. Каждое авто делается вручную из листового алюминия, красного дерева и с использованием самых качественных комплектующих.

В 2022 году компания Rolls-Royce представила второй из трех эксклюзивных экземпляров кабриолета Boat Tail. Его дебют состоялся на Конкурсе элегантности Вилла д’Эсте в Италии. Заказчиком выступил бизнесмен, которой продолжает семейное дело по добыче жемчуга. Основа второго экземпляра Boat Tail – платформа Architecture of Luxury «восьмого» Phantom. Машина похожа на гоночную яхту начала XX века. Такого эффекта добились благодаря кузову машины, который состоит из цельных листов алюминия с минимальным количеством стыков. Проект Boat Tail начался с серии из четырех жемчужных раковин из коллекции клиента, которые вдохновили Rolls-Royce на создание такого уникального цвета. Автопроизводитель называет его одним из самых сложных цветов, созданных на заказ.

В каждом из двух разделенных отсеков багажника Boat Tail находится все необходимое для пикника в парке, включая столовые приборы, окрашенные в цвет автомобиля, и блюда с соответствующими акцентами. Также на «задней палубе» автомобиля можно выдвинуть зонтик, который идет в комплекте и позволяет создавать тень в солнечную погоду.

Интерьер продолжает уникальный внешний вид, дополненный ореховым шпоном, кожей коньячного и устричного цветов, а также розовым золотом и перламутровыми акцентами. Изюминкой являются классические часы в центре приборной панели, выполненные из перламутра из коллекции клиента. Rolls-Royce Boat Tail II дебютировал на берегу озера Комо, Италия, в минувшие выходные и найдет свой дом в частном музее коллекции автомобилей покупателя.

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